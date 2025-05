Verbania, aveva con sé passamontagna, coltello e droga nascosta in un pacco di biscotti: arrestato 16enne

VERBANIA – Porto abusivo di armi e spaccio. Questi i reati di cui è accusato un ragazzo di soli 16 anni arrestato dalla polizia di Verbania.

I fatti

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato e avvicinato il giovane seduto alla fermata del bus. Hanno scoperto che aveva con sé un passamontagna; inoltre, nella tasca del giubbotto il 16enne aveva riposto un coltello con una lama di 8 centimetri e, nascosti in un pacco di biscotti, due involucri contenenti 112 grammi di hashish e 100 euro in contanti.

Nell’abitazione, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione. Il 16enne è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa. Per due mesi non potrà allontanarsi dall’abitazione di residenza e dovrà seguire le lezioni scolastiche tramite la didattica a distanza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese