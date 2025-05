Derthona perde in casa con Napoli, fine del sogno play off

TORTONA – Si spegne sul campo di casa l’ultima speranza per la Bertram Derthona di centrare i play off scudetto del massimo campionato di basket italiano. I bianconeri avrebbero dovuto battere Napoli per tenere accesa l’ultima fiammella di speranza ed invece sono stati sconfitti 82-89

Derthona è stata sotto tutta la partita e solo nell’ultimo quarto ha dato l’impressione di un recupero che non si è però concretizzato.

