Rapina in centro a Torino: vittima scaraventata a terra e minacciata con un coltello

TORINO – È accaduto questa mattina all’alba, intorno alle cinque: un ragazzo è stato prima spinto a terra da due uomini, poi minacciato con un coltello e infine derubato del portafoglio e del telefono. In seguito si sono dati alla fuga.

La rapina si è consumata in pieno centro a Torino, in piazza San Giovanni, a pochi metri dal Duomo. La vittima si è presentata al commissariato Dora Vanchiglia per chiedere aiuto, fornendo anche la descrizione dei rapinatori.

Gli agenti, grazie alle indicazioni fornite, sono riusciti a individuare i sospetti sul Lungo Dora Firenze. I due, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di nascondersi dietro un’auto in sosta, poggiando inoltre la refurtiva appena sottratta su una ruota.

I soggetti, di 21 e 28 anni, sono stati quindi arrestati per rapina aggravata in concorso. La Procura ha disposto per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

