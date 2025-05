Il nonno di Robert Francis Prevost Papa Leone XIV sarebbe di origine piemontese essendo nato a Torino nel 1876

TORINO – Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV ha discendenze piemontesi dato che suo nonno secondo i dati che abbiamo consultato online sarebbe nato a Torino il 24 giugno 1876. In effetti il termine prevosto, molto simile a cognome di Papa Leone XIV, è tipicamente utilizzato nel nord italia e soprattutto in Piemonte per indicare il parroco.

Con una ricerca online è possibile verificare la diffusione del cognome Prevost nel mondo. In Francia sono presenti 5.580 famiglie, 2.451 negli Stati Uniti, 1.810 in Canada. In Italia sono presenti 23 nuclei famigliari di Prevost, principalmente nel Nord Italia. Mentre se si cerca Prevosto ci sono 78 famiglie in Italia, di cui ben 32 nella regione Piemonte di cui la maggioranza a Torino e dintorni.

I nonni del Papa

Il nonno paterno di Robert Prevost Giovanni Roberto Prevosto nasce in Italia a Torino il 24 giugno 1876 secondo quanto racconta il sito collaborativo di genealogia Wikitree. Il suo nome verrà anglicizzato in John R Prevost dopo la sua migrazione negli USA, quando poi sposa Susanne Marie Fabre, nata in Francia il 2 febbraio 1894.

Nel 1917 Robert e Susanne hanno il loro primo figlio: John C Prevost, lo zio del papa, che nasce il 23 luglio a Lackawanna nello stato di New York . John Prevost diventerà professore universitario di letteratura francese e morirà il 25 Febbraio 1996 a 78 anni.

Tra il 1917 e il 1920 la famiglia di Robert e Susanne Prevost si trasferisce a Chicago in 5465, Ellis Ave dove il 28 luglio 1920 nascerà Louis Marius Prevost, padre di Leone XIV.

I genitori del Papa

Louis Prevos conosce a Chicago Mildred Agnes Martinez nata nella capitale dell’Illinois il 30 dicembre 1911. La famiglia della madre del futuro Papa Leone proveniva da New Orleans, ma di origini caraibiche – creole.

Robert Prevost senior muore a Evergreen Park nei sobborghi di Chicago il 22 Maggio 1960 a 83 anni. Susanne Marie Fabre in Prevost muore 19 anni dopo a 85 anni il 10 Ottobre 1979. Entrambi sono seppelliti nel cimitero cattolico di Chicago.

Louis Marius, padre del Pontefice si diploma al Central Ymca College nel 1943 per poi presstare servizio nella Marina Usa durante la Seconda Guerra Mondiale. Congedato come veterano, si dedicò all’insegnamento fino a diventare preside della Mount Carmel Elementary School a Chicago. La madre del Papa Mildred Agnes dopo aver studiato bibliotecoeconomia e pedagogia alla DePaul University aveva trovato lavoro come bibliotecaria.

I fratelli del papa

Dopo le nozze Louis e Mildred hanno dato alla luce al Mercy Hospital di Chicago tre figli Louis Martín, John Joseph e infine Robert Francis Prevost nato il 14 settembre 1955. La famiglia Prevost viveva all’epoca in una casa in mattoni di 110 metri quadrati in East 141st Place a Dolton nei sobborghi di Chicago, acquistata nel 1949, La casa dei Prevost è ad oggi che oggi è in vendita

La madre di Papa Leone XVI morì nel 1990, mentre il padre nel 1997. Entrambi sono seppelliti nel Cimitero di Chicago.

Il bisnonno paterno di Papa Prevost si chiamava Giovanni Prevosto ma in rete ci sono indicazioni vaghe sul suo conto

