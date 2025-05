Meteo Piemonte: le previsioni per il fine settimana, previsti altri forti temporali e grandine

TORINO – Come avevamo già anticipato, è stata piuttosto breve la tregua dai forti temporali che in questi giorni si sono verificati sulla nostra regione, in alcuni casi accompagnati anche da intense grandinate.

Le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, la regione si trova all’interno di una vasta area depressionaria, con deboli flussi umidi e instabili che ci investiranno a più riprese da oggi fino all’inizio della prossima settimana.

Più nel dettaglio, persistono condizioni di decisa instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali localmente forti ed associati a possibili grandinate di piccole dimensioni che si innescheranno a partire dalla fascia alpina occidentale e sudoccidentale in successivo lento transito sulle pianure; è prevista un’attenuazione dei fenomeni in serata.

Domani permarranno rovesci e temporali sui rilievi, ma le pianure saranno interessate al più da deboli rovesci sparsi. Nuova attenuazione da sabato sera fino alle ore centrali di domenica, quando si assisterà a una decisa ripresa dell’attività temporalesca a partire da Cuneese e basso Torinese, in successiva estensione al resto della regione. Debolmente instabile anche lunedì.

