Salute 6 Arte: street art e salute per rigenerare Barriera di Milano a Torino

TORINO – Un tratto di cento metri lungo via Bologna, a Torino, si trasforma in una tela urbana per promuovere salute, arte e partecipazione. È questo l’obiettivo del progetto “Salute 6 Arte”, promosso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV), con il sostegno della Città di Torino, della Circoscrizione 6 e di numerosi partner locali.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto MurArte di Torino Creativa e punta a riqualificare il quartiere Barriera di Milano con un intervento artistico che unisce scienza, salute, educazione e cultura. Il lungo muro perimetrale dell’Istituto, che si estende tra via Bologna e via Ristori, sarà trasformato in una galleria a cielo aperto grazie alla realizzazione di murales che rappresenteranno le attività dell’ente, volto alla tutela della salute animale e umana e alla sicurezza alimentare.

“Con ‘Salute 6 Arte’ ribadiamo la volontà dell’amministrazione di offrire ai giovani occasioni per esprimersi e contribuire artisticamente alla città”, ha dichiarato Carlotta Salerno, assessora alle Periferie e alla Rigenerazione urbana della Città di Torino.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo anche dalla Circoscrizione 6, dagli Istituti Superiori Bodoni-Paravia e Albe Steiner, e da numerose aziende del territorio che hanno contribuito al finanziamento dell’iniziativa, per un costo complessivo di circa 26.000 euro. Tra i sostenitori economici figurano Urmet S.p.A., Gruppo Farmacie Dabbene, Lanificio di Torino, Francioso Gioielli, Steikos, Covema Vernici S.p.A. e Martinez ADV.

Il progetto

Il muro sarà suddiviso in 21 quadranti: alcuni saranno affidati ad artiste e artisti selezionati tramite bando pubblico, altri saranno decorati da studentesse e studenti dei due istituti coinvolti. L’intervento sarà gestito dal Centro Ricreativo Culturale e Sportivo dell’IZSPLV, mentre è previsto anche un crowdfunding per coinvolgere direttamente cittadini, lavoratori e famiglie.

“Siamo orgogliosi di donare alla cittadinanza opere che diventeranno parte integrante del percorso culturale della città”, ha affermato Claudio Ghittino, direttore generale dell’IZSPLV. “È anche un modo per far conoscere meglio il nostro Istituto e le sue attività”.

“Un’iniziativa che parla ai cittadini, soprattutto ai giovani”, ha sottolineato Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6. “Vogliamo trasformare un muro in un simbolo di salute, arte e partecipazione”.

Anche i dirigenti scolastici Damiana Periotto (Bodoni-Paravia) e Pietro Rapisarda (Albe Steiner) sottolineano l’importanza educativa del progetto, che unisce arte urbana e formazione: “Un’iniziativa che valorizza il talento giovanile e promuove il dialogo con il territorio attraverso un linguaggio visivo potente e inclusivo”.

“Salute 6 Arte” rappresenta così un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità, in grado di trasformare il paesaggio urbano in un luogo di bellezza, partecipazione e consapevolezza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese