La nuova creazione di Andrea Villa su papa Leone XIV: “In un mondo d’odio, sii Francesco”

TORINO – Il Piemontese dell’Anno 2018 di Quotidiano Piemontese, Andrea Villa, noto per le sue affissioni sui temi di attualità, non poteva giocare anche questa volta con l’elezione del nuovo pontefice.

Il gioco di parole è evidente solo in inglese. Infatti, Francesco in inglese è Francis, che oltre ad essere il nome scelto da papa Bergoglio per il suo pontificato, è anche il secondo nome di papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost.

La pubblicazione sui social dell’opera, che ritrae il nuovo papa con un cartello che dice: “In a world of hate, be Francis” , oltre a essere un riferimento a una sua precedente opera, è corredato dalla frase in italiano “Sarà all’altezza del predecessore?”. Il dubbio rimane, soprattutto sull’intenzione dell’artista, ma solo il tempo potrà giudicare se quel Francis è Francesco oppure Leone.

