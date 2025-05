Il nonno di Robert Prevost veniva dall’ Italia, dal Canavese, era di Settimo Rottaro

Continua la ricerca dei parenti piemontesi di Papa Leone XIV Robert Francis Prevost. L’attenzione si è spostata da Torino dove pareva essere nato il nonno del nuovo Papa a Settimo Rottaro, comune di circa 500 abitanti del Canavese orientale, vicino al Lago di Viverone.

Le prime informazioni raccolte raccontano la storia del nonno paterno di Robert Francis Prevost, Giovanni Roberto Prevosto nato in Italia il 24 giugno 1876 secondo quanto racconta il sito collaborativo di genealogia Wikitree. Il suo nome verrà anglicizzato in John R Prevost dopo la sua migrazione negli USA, quando poi sposa Susanne Marie Fabre, nata in Francia il 2 febbraio 1894.

Il sito Wikitree parla del luogo di nascita a Torino, ma era comprensibile fosse possibile si trattasse si un comune del territorio torinese dato che per un americano dell’Illinois è naturale fare riferimento alla città piu grande del territorio. Altre ricerche sul sito della Fondazione Ellis Island da cui sono stati digitalizzati i registri di entrata negli USA dei viaggiatori in arrivo con i bastimenti dall’Europa hanno evidenziato i viaggi di Giovanni Prevosto dal 1892 al 1920 in arrivo da Settimo Rottaro in date compatibili con la vita di Giovanni Roberto Prevosto

Nel censimento della popolazione di Chicago, compare la famiglia di John Prevost nato in Italia , con indicazione a Torino e esiste un Giovanni Prevosto emigrato negli Usa da Settimo Rottaro, nato nel 1876.

A Settimo Rottaro, sono partite le ricerche negli archivi del Comune e della parrocchia.

Nel 1917 Robert e Susanne hanno il loro primo figlio: John C Prevost, lo zio del papa, che nasce il 23 luglio a Lackawanna nello stato di New York . John Prevost diventerà professore universitario di letteratura francese e morirà il 25 Febbraio 1996 a 78 anni.

Tra il 1917 e il 1920 la famiglia di Robert e Susanne Prevost si trasferisce a Chicago in 5465, Ellis Ave dove il 28 luglio 1920 nascerà Louis Marius Prevost, padre di Leone XIV.

