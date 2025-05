Accoltellatore di Collegno da una settimana in fuga: forse voleva colpire la madre della vittima

COLLEGNO – Sono già sette i giorni di latitanza dell’uomo che sabato 3 maggio ha accoltellato un 28enne operaio in via Alpignano a Collegno. Dalle indagini pare emergere che l’obiettivo del tentato omicidio sia in realtà la mamma del giovane accoltellato, rimasto coinvolto perché si è svegliato e, accorgendosi della presenza dell’aggressore, ha difeso la mamma.

Colpito al torace, il 28enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rivoli e poi trasferito al San Luigi Gonzaga di Orbassano dove ha subito un intervento in Chirurgia Toracica. L’operazione è andata a buon fine: il giovane è sveglio e cosciente e potrà essere dimesso nei prossimi giorni.

Intanto continua il lavoro dei carabinieri della compagnia di Rivoli che sono sulle tracce del latitante accusato di tentato omicidio.

