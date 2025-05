L’influencer torinese Michelle Comi attacca duramente Mattarella e il referendum sulla cittadinanza – IL VIDEO

TORINO – Un video diventato virale sta scuotendo il dibattito pubblico e politico: Michelle Comi, influencer torinese con centinaia di migliaia di follower, ha rivolto insulti pesanti e frasi discriminatorie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, commentando il referendum sulla cittadinanza previsto per l’8 e 9 giugno.*

Nel filmato, Comi accusa il Capo dello Stato di “avere la demenza senile” e insinua, che “gli piacciano le africane”, in riferimento alle modifiche proposte per ottenere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza invece dei dieci attuali. Le sue parole, hanno suscitato un’ondata di indignazione, sia tra gli utenti che sui media.

“La cittadinanza non si regala. Se un gatto sta nella cuccia del cane per dieci anni, diventa un cane?”, ha dichiarato ironicamente l’influencer, sollevando anche perplessità sulla legittimità del referendum e sulla figura del Presidente. Il riferimento è al quesito proposto da +Europa, che ha raccolto oltre 637mila firme per ridurre il requisito di residenza per gli stranieri che vogliono ottenere la cittadinanza italiana.

Mentre l’informazione sulla consultazione referendaria sembra passare in secondo piano, la polemica si è concentrata sul linguaggio usato da Comi, ritenuto da molti offensivo e fuorviante. Diversi esponenti politici hanno chiesto un intervento dell’AGCOM e segnalazioni alle piattaforme social per incitamento all’odio e disinformazione.

