Torino: giovane 20enne aggredito e ferito con un coltello alla gamba e al gluteo

TORINO – Questa mattina, poco dopo le 5.30, in via Sansovino, nel centro di Torino. Un 20enne è stato aggredito e accoltellato alla gamba e al gluteo. Fortunatamente, le ferite riportate dal giovane non erano gravi, e dopo essere stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco, è stato dimesso poco dopo.

Non sono ancora chiare le cause che hanno spinto l’aggressore a compiere il gesto.

L’aggressore, che si è dato alla fuga subito dopo l’accoltellamento, è ancora ricercato dalle forze dell’ordine.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese