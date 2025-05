Ferito sul lavoro a Baldissero Torinese, un uomo di 47 anni in codice rosso al Cto

BALDISSERO TORINESE – Un uomo di 47 anni è rimasto schiacciato da un macchinario mentre ne effettuava la manutenzione in un magazzino di Baldissero Torinese. Si tratta di un tecnico di 47 anni di una ditta di Bergamo, che è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

L’uomo, soccorso dai vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, è stato trasportato in ambulanza al campo sportivo di Castellamonte e da qui in elicottero a Torino. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Ivrea e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4 per verificare quanto accaduto ed il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese