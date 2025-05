Arrestato Vincenzo Milione, indagato per la morte di Mara Favro: ha violato l’ordine di sorveglianza speciale

SUSA – I carabinieri di Susa hanno arrestato Vincenzo Milione, indagato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Mara Favro. Milione, che è il gestore della pizzeria dove lavorava la donna uccisa, ha violato l’ordine di sorveglianza del tribunale che gli imponeva di rimanere in casa, tranne in alcune ore specifiche della giornata.

Colto fuori casa in orari non concessi, Milione è stato arrestato. L’arresto non è legato quindi all’indagine per la morte di Mara Favro, i cui resti erano stati ritrovati lo scorso marzo in un bosco di Gravere, ad un anno dalla scomparsa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese