OFF TOPIC festeggia sette anni di cultura e libertà con una settimana di eventi tra musica, libri e poesia

TORINO – Sette anni di incontri, musica, poesia, dibattiti e sperimentazioni: OFF TOPIC, l’hub culturale torinese che ha saputo reinventare il concetto di spazio condiviso, spegne le candeline e lo fa in grande stile, con una settimana di eventi che attraversano linguaggi, generi e generazioni. Da mercoledì 14 a domenica 18 maggio, il cortile di via Pallavicino si anima con una festa lunga cinque giorni, in cui ogni serata promette di essere un piccolo manifesto di comunità e creatività.

Il cuore pulsante della celebrazione sarà giovedì 15 maggio, giorno esatto del compleanno. Si parte alle 18:30 con un aperitivo musicale firmato OFF TOPIC SOUND SYSTEM (Alessio Scasso e Renato Failla): fra sdraio, ombrelloni e un’atmosfera da “prima fuga estiva”, il cortile si trasforma in una spiaggia urbana in collaborazione con WeRoad. Dalle 22, la festa si sposta al CUBO con il live set del GroovySoup Collective, ensemble torinese nato nel 2023 che unisce quindici musicisti e musiciste in un viaggio musicale fatto di improvvisazione e sperimentazione.

Una settimana di eventi tra poesia, psicologia e identità

Ma OFF TOPIC non è solo musica. La settimana si apre mercoledì 14 maggio con la finalissima del torneo POETRY // SLAM, rassegna che da tempo propone uno spazio per la poesia contemporanea nella sua forma più viva e performativa. Sei poeti finalisti si sfideranno a colpi di versi al CUBO, in una competizione fatta solo di corpo e voce. A condurre sarà Alessandra Racca, con interventi musicali ancora una volta firmati GroovySoup e momenti di “djismo poetico” curati da Isidoro Concas. L’evento è a cura di Associazione Amalgama, Metronimie Festival e Atti Impuri Poetry Slam.

Sabato 17 maggio, alle ore 18, spazio al dialogo con Livio Ricciardi, psicologo, divulgatore e podcaster, che porta a Torino il suo talk “L’amore oggi”: una riflessione aperta, ironica e profonda su relazioni, sessualità, insicurezze e salute mentale. Ricciardi, attivo sui social e autore del libro È quello che è (Fabbri Editori), è tra i nomi più seguiti della nuova divulgazione psicologica italiana.

Il giorno dopo, domenica 18 maggio alle 18:30, riflettori puntati sull’identità di genere con la presentazione di “Rivoluzione non binaria” di Lou Ms. Femme, edito da Le Plurali. Il libro – un saggio militante e necessario – affronta il tema dell’enbyfemminismo e l’urgenza di dare voce alla comunità non binaria in Italia. L’incontro, che si terrà in Sala ELLE, sarà moderato da Barbara Centrone ed Elisa Costantino, studiosa di Disability Studies.

Gran finale con Massimo Zamboni e il suo omaggio a Pier Paolo Pasolini

A chiudere la settimana, sempre domenica, un evento speciale che unisce letteratura, memoria e musica. Alle 21:30, Massimo Zamboni – fondatore dei CCCP e poi dei CSI – presenta in forma acustica il suo nuovo lavoro “P.P.P. – Profezia è Predire il Presente”, realizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino. Più che un semplice concerto, un reading sonoro dedicato a Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua tragica scomparsa: un viaggio musicale e narrativo che ripercorre l’eredità visionaria di uno dei più grandi intellettuali italiani.

OFF TOPIC, con questo compleanno, ribadisce il suo ruolo di presidio culturale e sociale nella città, capace di unire intrattenimento e riflessione, festa e impegno, arte e quotidianità. Una settimana per sentirsi – ancora una volta – parte di una comunità che cresce insieme, senza smettere di interrogarsi e di brindare.

