Un alpinista piemontese ha perso la vita in un incidente sul Monte Bianco

TORINO – È un alpinista di 31 anni, del Torinese, la persona che ha perso la vita a causa di una caduta nel territorio di Chamonix, lungo l’itinerario Mallory-Porter, sotto l’Aiguille du Midi.

L’incidente è avvenuto questa mattina. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni hanno assistito alla caduta e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm).

Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Come riporta Rai News, il corpo del 31enne è stato recuperato dall’elicottero. Anche i due amici che lo accompagnavano, sotto shock, sono stati riaccompagnati a valle.

