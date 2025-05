Alla Reggia di Venaria arriva “Revolt”: il torneo di kickboxing da 100mila euro

VENARIA REALE– La Reggia di Venaria Reale si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: Revolt, il nuovo torneo internazionale di kickboxing, si terrà sabato 14 giugno nella suggestiva Citroniera, trasformata per l’occasione in un’arena spettacolare. In palio una borsa senza precedenti in Italia: 100.000 euro al vincitore.

Organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte, con la Reggia di Venaria e con il supporto di Costruzioni Generali Gilardi S.p.A. come main sponsor, Revolt si svolgerà secondo le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate, il formato più spettacolare e completo della kickboxing.

Un nuovo standard per la kickboxing italiana

“Revolt non è solo un torneo, ma una nuova promotion che vuole rivoluzionare il panorama della kickboxing italiana – afferma Angelo Valente –. Un montepremi da 100mila euro permette finalmente ai fighter di sentirsi veri professionisti. In Italia, molti atleti combattono ancora per passione, mantenendosi con un altro lavoro: è tempo di cambiare”.

Il progetto nasce dalla riflessione condivisa con l’avvocato Briamonte: sostenere la kickboxing non solo come sport, ma come opportunità professionale concreta, evitando la fuga di talenti all’estero.

Un evento tra sport e spettacolo

A condurre la serata sarà Valerio Lamanna, storica voce degli sport da combattimento (“Che i guerrieri entrino nell’arena!”), affiancato da Vanessa Villa, attrice ed ex campionessa di karate, ora conduttrice del podcast “Fight Gently”, dedicato a salute, benessere e sport.

Tra un match e l’altro, gli spettatori potranno godere di spettacoli artistici e momenti di intrattenimento di alto livello, nel contesto unico della Citroniera juvarriana: 148 metri di lunghezza, 14 di larghezza, 16 di altezza e una scenografia barocca illuminata naturalmente dalle grandi finestre a sud.

