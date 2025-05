Torino: chiusa gastronomia orientale a Porta Palazzo per carenze igienico-sanitarie – FOTO

TORINO – La Polizia Locale di Torino, in collaborazione con il personale dell’ASL Città di Torino, ha effettuato un controllo in una gastronomia orientale situata in Corso Regina Margherita, nei pressi di Porta Palazzo, riscontrando gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare e igiene dei locali.

Controlli della Polizia Locale e intervento dell’ASL

Il controllo è avvenuto nella mattina di giovedì 15 maggio, durante un’attività di iniziativa della

pattuglia del Comando Aurora. Dopo un primo sopralluogo, gli agenti hanno richiesto l’intervento urgente del Dipartimento della Prevenzione – Settore Sicurezza Alimentare dell’ASL, a causa delle evidenti condizioni igieniche precarie.

Una volta giunti sul posto, i tecnici dell’ASL hanno disposto la sospensione immediata dell’attività commerciale. I locali, infatti, risultavano non idonei alla preparazione e conservazione degli alimenti, mettendo potenzialmente a rischio la salute dei consumatori.

Smaltiti 183 kg di cibo mal conservato

Durante l’ispezione, sono stati sequestrati e smaltiti 183 kg di alimenti, giudicati non sicuri per il consumo umano a causa della mancanza di condizioni igienico-sanitarie minime. L’ordinanza ASL stabilirà nei prossimi giorni la durata della chiusura dell’attività.

Sanzioni e accertamenti in corso

Oltre alla sospensione, la Polizia Locale di Torino ha elevato diverse sanzioni amministrative, tra cui:

violazioni degli articoli 252 e 252 bis del Regolamento di Igiene Comunale ;

mancata iscrizione al CONOE per lo smaltimento dell’olio esausto;

conferimento irregolare dei rifiuti secondo il Regolamento comunale.

Sono in corso ulteriori accertamenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, per verificare eventuali altre irregolarità legate alla gestione del personale e delle attrezzature.

Le foto della gastronomia orientale chiusa dall’ASL

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese