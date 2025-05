Santa Vittoria d’Alba, salvi i 349 posti di lavoro: NewPrinces rileva lo stabilimento Diageo

ALBA – Si chiude con un lieto fine la complessa vicenda occupazionale dello stabilimento Diageo di Santa Vittoria d’Alba, dove erano a rischio 349 posti di lavoro. Dopo mesi di trattative e tensioni, è arrivato l’annuncio ufficiale: sarà NewPrinces – il nuovo nome di Newlat – ad acquisire il sito produttivo entro luglio, garantendo continuità sia alla produzione sia all’occupazione.

La notizia è stata confermata anche dal Governo, che ha messo il sigillo finale sull’operazione. Un risultato che rappresenta la conclusione positiva del Piano Sociale avviato da Diageo nel novembre 2024, con l’obiettivo di trovare un acquirente credibile e un progetto industriale solido per il sito ex Cinzano.

Il comunicato di NewPrinces: “Risultato positivo e sostenibile”

“La proposta di vendita del sito a NewPrinces rappresenta una conclusione positiva e appropriata del processo del Piano Sociale – si legge nel comunicato ufficiale dell’azienda –. Questo risultato riflette l’impegno profuso da Diageo nella ricerca di un acquirente credibile, nonché la solidità del progetto industriale presentato da NewPrinces. La chiusura del Piano Sociale rappresenta un passo avanti importante; entrambe le aziende continuano a lavorare con l’obiettivo condiviso di garantire un futuro solido e sostenibile per il sito e per i suoi dipendenti”.

Soddisfazione dei sindacati: “Una grande vittoria”

Non nascondono la soddisfazione le segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila, che parlano apertamente di “grande vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori del sito ex Cinzano”. Durante i due incontri ufficiali – il primo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il secondo al Ministero del Lavoro – sono stati presentati i dettagli del piano industriale di NewPrinces, alla presenza dei rappresentanti dei ministeri, delle organizzazioni sindacali, della Regione Piemonte, dei vertici di Diageo e della nuova proprietà.

“Newlat ha comunicato alle parti il proprio impegno a garantire continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento – affermano Fai, Flai e Uila –. Siamo soddisfatti per la positiva chiusura di questa vertenza, che rappresenta un successo nella gestione di una annunciata delocalizzazione. Un risultato frutto di una efficace collaborazione tra sindacati, istituzioni, Regione e politica locale. Ma soprattutto una vittoria degli oltre 300 lavoratrici e lavoratori che fin dal primo giorno hanno lottato con determinazione per salvare i propri posti di lavoro”.

Le sigle sindacali hanno infine ringraziato Diageo e NewPrinces per la disponibilità dimostrata nel corso della trattativa e hanno assicurato che continueranno a vigilare affinché gli impegni presi vengano rispettati.

