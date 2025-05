Roberta Ingaramo è la nuova Presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino: “Un mandato aperto alle competenze e al dialogo”

TORINO – Cambio ai vertici dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino: l’architetta Roberta Ingaramo è stata eletta Presidente per il quadriennio 2025–2029. La nomina è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio dell’Ordine svoltasi nella serata del 21 maggio presso la sede torinese dell’istituzione.

Ingaramo, seconda più votata alle consultazioni dello scorso 13 maggio con 507 preferenze, guiderà un Consiglio composto da 15 professionisti di diversa formazione ed esperienza, recentemente insediatisi. A loro spetterà il compito di rappresentare le istanze di un settore che si confronta oggi con trasformazioni profonde e sfide complesse, dal cambiamento climatico alla rigenerazione urbana, dalla sostenibilità alla tutela del paesaggio.

Nel suo primo intervento da Presidente, Ingaramo ha voluto esprimere gratitudine verso gli iscritti che hanno partecipato al voto e verso coloro che le hanno accordato fiducia:

«Ho scelto di mettermi a disposizione come figura istituzionale di garanzia – ha dichiarato – in un Consiglio composto da professionisti con esperienze e provenienze differenti, con i quali si è già avviato un dialogo aperto e costruttivo. L’intento è condurre un mandato che metta al centro le persone e le loro competenze, valorizzando il contributo di tutte e di tutti».

L’obiettivo, ha spiegato, è quello di costruire un percorso condiviso che rifletta una pluralità di visioni, in linea con le sfide attuali della professione. In quest’ottica, è in fase di redazione un documento programmatico che sarà aperto al contributo degli iscritti, per tracciare le linee di indirizzo future dell’Ordine.

Con Ingaramo sono state elette all’unanimità anche le altre cariche del Consiglio:

Vicepresidente: Alessandra Siviero (che era stata la più votata)

Segretario: Carmelita Li Mura

Tesoriere: Ilario Abate Daga

Il nuovo Consiglio ha già espresso la volontà di avviare un significativo percorso di apertura e innovazione, con l’ambizione di rafforzare il dialogo con il territorio e con le comunità professionali. Al centro del programma, l’impegno per la qualità dell’ambiente costruito e per la valorizzazione del ruolo dell’architetto nella società contemporanea.

Chi è Roberta Ingaramo

Architetta, PhD, Master in Historic Towns and Buildings, KU Leuven, Katolieke Universiteit, Leuven, KU, e Professoressa Associata in Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Architettura e Design, DAD, Politecnico di Torino. Visiting Researcher presso la Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Svolge attività di ricerca che spaziano dalla progettazione rigenerativa al riuso adattivo e alle nature-based solution nell’architettura. È membro dei Centri Interdipartimentali di Polito R3C e Full, invited speaker presso LTU Detroit, ETSAM Madrid, membro del comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Studi Americani e Transatlantici Piero Bairati; coordinatrice scientifica della Winter School con UPC Barcellona e del Corso Intensivo di Dottorato presso TU Delft. Responsabile per DAD e la Facoltà di Architettura per le relazioni con gli Stati Uniti e il Canada. È autrice di monografie, come Rust Remix (LetteraVentidue), Planning and Architecture (Alinea International), e curatrice, con M. Negrello e R. Pollo di Adaptive to Resist + Mitigate (LetteraVentidue), con A. Voghera, di Topics and Methods for Urban and Landscape Design (Springer). Dopo aver lavorato a Parigi presso Reichen & Robert Architectes & Associés, per anni svolge la libera professione a Torino, partecipando con successo a concorsi di progettazione internazionali/nazionali e lavorando a progetti di valorizzazione architettonico-paesaggistica, riconversione di edifici storici, piani di recupero di ex aree industriali, per poi dedicarsi all’attività accademica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese