Anche quest’inverno si potrà prendere l’aereo da Torino per raggiungere Parigi

TORINO – Anche il prossimo inverno (2025-2026) si potrà raggiungere Parigi in aereo, partendo da Torino. A dirlo è la compagnia aerea Volotea, che aveva già messo a disposizione i biglietti per la capitale francese quest’estate e che ha deciso di prolungare la disponibilità della rotta anche per i mesi invernali. Si parte da Caselle e si atterra a Parigi Orly, ci sono due voli a settimana: ogni giovedì e domenica.

Per il 2025 sono 4 le destinazioni servite da Volotea a Torino: 3 in Italia (Alghero, Napoli e Olbia) e 1 in Francia (Parigi Orly).

