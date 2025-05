Distrutte canoe e tavole da sup del Circolo nautico dei Laghi di Avigliana

AVIGLIANA – Per tre volte in pochi giorni hanno colpito sui laghi di Avigliana tagliando i teli dei lettini e segando kayak e tavole da sup con un flessibile. Obiettivo dei raid sempre il Circolo nautico dei Laghi di Avigliana, il che fa pensare gli inquirenti che si tratti più che altro di intimidazioni.

L’operazione sembra essere stata svolta con estrema attenzione, visto che è stato danneggiato anche il quadro elettrico e le telecamere di sorveglianza sono state distrutte. Tra le tavole da sup e i kayak distrutti ci sono anche quelli di proprietà di un’associazione che si occupa di ragazzi con disabilità.

