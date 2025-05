35.000 presenze e oltre 130 ospiti per il Festival della TV di Dogliani

DOGLIANI – “Ritrovarsi”, questo il tema della quattordicesima edizione del Festival della TV di Dogliani. Un tema che ha ispirato dialoghi sul valore dell’incontro reale in un’epoca digitale e iperconnessa, rilanciando la centralità dell’esperienza condivisa come motore culturale e sociale.

Il Festival si è chiuso con un record di pubblico e un susseguirsi di incontri capaci di tenere insieme profondità e leggerezza. Oltre 130 ospiti e circa 35.000 presenze hanno trasformato per tre giorni la cittadina delle Langhe in un teatro a cielo aperto dedicato alla comunicazione, alla televisione, ai linguaggi del presente.

Tanti temi affrontati e grandi ospiti

La musica come filo conduttore emotivo: da Ludovico Einaudi a Diodato, da Nek a Bunna degli Africa Unite, il Festival ha offerto momenti di grande intensità sonora e narrativa. Applauditissimo ed emozionante l’incontro tra l’artista internazionale Noa e Gad Lerner, un appello vibrante alla pace che ha emozionato e commosso il pubblico.

Tante, naturalmente, le star della TV amate dal grande pubblico: Carlo Conti, Mara Venier, Stefano De Martino, Alberto Matano, Giorgio Locatelli e la vincitrice di Masterchef Anna Zhang, per citarne alcuni.

Sul palco anche i grandi temi del nostro tempo: l’informazione, il servizio pubblico, l’innovazione. Così come non è mancata la voce del grande giornalismo italiano, con il classico incontro tra i direttori dei principali quotidiani nazionali – Michele Brambilla, Francesco Cancellato, Giuseppe De Bellis, Emiliano Fittipaldi, Luciano Fontana, Andrea Malaguti e Mario Sechi con la moderazione di Giorgia Cardinaletti – che hanno offerto un confronto serrato sui nodi caldi dell’attualità. Non è mancato il faccia a faccia tra Mario Orfeo (la Repubblica) e Enrico Mentana (TG La7).

A sottolineare l’impegno del Festival verso i grandi temi del presente, anche quest’anno non sono mancati i riconoscimenti simbolici, pensati per premiare figure che si sono distinte nel racconto consapevole e nell’impegno civile. Francesca Fialdini è stata premiata per la sua sensibilità nel trattare tematiche sociali e ambientali attraverso la televisione, ricevendo il Premio Sostenibilità promosso dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Il Premio Innovazione, sostenuto da Pulsee Luce e Gas, è andato a Aldo Cazzullo, capace di coniugare divulgazione storica e nuovi linguaggi con una voce autorevole e accessibile. Infine, Donatella Bianchi è stata insignita del Premio Ambiente – CORIPET per il suo costante impegno nella sensibilizzazione su sostenibilità e tutela del pianeta, portando avanti una narrazione attenta e informata tra TV e attivismo.

