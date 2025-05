Mole Urbana svela la nuova gamma “Lavoro”: quadricicli elettrici 99% italiani per la mobilità professionale

TORINO – Mole Urbana anticipa il lancio della gamma “Lavoro”, una nuova linea di quadricicli elettrici pesanti (L7e) pensati per professionisti, artigiani, operatori della logistica urbana, venditori ambulanti e perfino per il settore dello street food. La nuova gamma sarà disponibile da settembre.

Il cuore della nuova proposta sta in una filosofia semplice: offrire veicoli compatti, stabili e funzionali, in grado di muoversi agilmente nei contesti più sfidanti – dai centri storici ai mercati rionali – senza rinunciare alla sicurezza e alla capacità di carico. Tutto questo con una forte impronta nazionale: il 99% dei componenti è Made in Italy, e la produzione si sviluppa tra Piemonte e Marche.

Stabilità e compattezza per affrontare le sfide urbane

A distinguerli è la configurazione a quattro ruote, che garantisce massima stabilità e sicurezza operativa. Con una larghezza contenuta in 1,30 metri, i nuovi veicoli possono affrontare curve strette, slarghi affollati o le vie strette dei borghi storici, conservando una sorprendente agilità. Il tutto senza sacrificare la capacità di carico, che varia da 0,9 a 3 metri cubi, a seconda del modello.

Cinque configurazioni, un solo obiettivo: semplificare il lavoro

La gamma “Lavoro” include cinque varianti principali, tutte progettate per adattarsi a esigenze operative diverse:

Lavoro 1 (2,65 m): perfetto per consegne rapide e leggere, con capienza di 0,9 m³. Disponibile anche in versione “naked” per allestitori.

Lavoro 2 (3,30 m): doppia cabina, anche in versione refrigerata o riscaldata, capienza di 1,7 m³.

Lavoro 3 (3,30 m): singola cabina e grande bagagliera posteriore da 3 m³, per colli voluminosi.

Lavoro 4 (3,30 m): versione pick-up, versatile e pratica, con 1,5 m³ di capacità.

Lavoro 5 (3,30 m): pianale neutro da allestire a piacimento, pensato per artigiani e imprese specializzate.

Mole Urbana Food: street food sostenibile e di stile

Tra i modelli, spicca il “Mole Urbana Food”, dedicato al cibo di strada. Più che un veicolo, un vero e proprio concept: permette all’operatore di cucinare e servire sia all’interno che all’esterno, coniugando funzionalità professionale e design emozionale. Linee retrò, atmosfere romantiche e un tocco di italianità: una proposta per portare il food truck nel futuro, senza dimenticare le radici della tradizione.

Autonomia e prestazioni per una giornata di lavoro

Dotati di motore elettrico da 96V con potenza di 15 kW, i quadricicli Mole Urbana promettono un’autonomia di circa 150 km, grazie alla batteria da 18 kWh. I modelli Lavoro 4 e 5 possono montare anche un secondo pacco batterie da 32 kWh, raddoppiando la distanza percorribile. Le portate variano da 50 a 450 kg, coprendo un ampio spettro di utilizzi professionali.

