Bodycam in stazione: al via in Piemonte la sperimentazione per la sicurezza ferroviaria

TORINO — È ufficialmente iniziata in Piemonte la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security. Nove dispositivi saranno in dotazione agli operatori per i prossimi quattro mesi, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei principali collegamenti ferroviari della regione.

Le bodycam sono progettate per garantire massima trasparenza e rispetto della privacy: gli operatori non potranno visualizzare né cancellare i filmati, che saranno scaricati solo da personale autorizzato attraverso un sistema di log tracciato.

Le telecamere sono configurate in modalità stand-alone, cioè senza connessione a GPS, reti mobili o Bluetooth, e non registrano audio. Una funzione chiave è il pre-recording, che salva automaticamente i secondi precedenti all’attivazione per documentare il contesto di eventuali situazioni critiche. Le registrazioni, crittografate e protette, potranno essere avviate esclusivamente in caso di rischi per la sicurezza dell’operatore o di terzi.

Al termine della sperimentazione, un questionario interno raccoglierà i pareri degli operatori per valutare l’eventuale estensione del progetto a livello nazionale.

