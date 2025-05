Musica, colori e sorrisi: torna il Regina Music Fest per regalare un pomeriggio di festa ai piccoli pazienti del Regina Margherita

TORINO – Un pomeriggio di festa, musica e speranza, pensato per i piccoli pazienti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita e per le loro famiglie. Torna lunedì 2 giugno, dalle 16 alle 19 in piazza Polonia 94, la terza edizione del Regina Music Fest, l’iniziativa organizzata da UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV, in collaborazione con l’Ospedale Regina Margherita, la Città della Salute e della Scienza di Torino e numerose associazioni di volontariato, con il supporto dell’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour.

L’appuntamento, sostenuto da Reale Foundation e Gruppo Iren, non è solo una festa, ma anche un’importante occasione di solidarietà. L’edizione 2024 punta infatti a sostenere l’ampliamento della struttura riabilitativa dell’ospedale, con la creazione di un nuovo spazio dedicato ai più piccoli per percorsi riabilitativi sempre più mirati e integrati. Un impegno che unisce cura, inclusione e bellezza, come dimostra il progetto di Eduiren, il settore educativo del Gruppo Iren, che insieme al collettivo artistico SANT3 MOLEST3 coinvolgerà bambini e ragazzi nella creazione di un arazzo collettivo con materiali di recupero.

Il programma della giornata

Il programma è ricchissimo e promette di far cantare e ballare tutti, dentro e fuori le mura dell’ospedale. Tra gli ospiti più attesi I Patagarri, il travolgente quintetto gipsy jazz che ha conquistato la finale del più celebre talent show italiano, e Neja, icona della musica dance anni ‘90, con hit come Restless e Shock. A loro si aggiungono i D!PS, con il loro mix di elettronica, rap e indie pop, il groove afro del percussionista Ablaye Magatte Dieng e le sue radici senegalesi, le armonie a cappella delle 4Calamano, giovani star del web, e la potenza brass-techno della Bandakadabra.

A condurre la giornata sarà Pietro Morello, musicista, innovatore e volto amato sui social, capace di incantare i bambini trasformando qualsiasi oggetto in uno strumento musicale. Al suo fianco saliranno sul palco due noti torinesi: Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, e Willie Peyote, cantautore tra i più originali della scena italiana.

Spazio anche all’intrattenimento visivo con le performance dei trampolieri della scuola Settimo Circo, vestiti come i mitici KISS, e l’immancabile presenza di Mattia Villardita, il “vero” Spiderman, che da anni porta sorrisi ai bambini negli ospedali italiani.

Non mancheranno momenti di racconto e testimonianza, con le voci di volontari, medici, ricercatori e sostenitori dell’UGI, per mostrare al pubblico il cuore pulsante di un’organizzazione che ogni giorno è accanto a chi lotta contro la malattia.

