Candidature aperte in Piemonte per selezionare i Tedofori Olimpici 2026

TORINO – In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola ha ufficialmente aperto le candidature per selezionare i Tedofori Olimpici che avranno l’opportunità di portare la Fiamma Olimpica attraverso l’Italia. Un viaggio simbolico che, dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, toccherà 110 province, celebrando i valori dello sport, della solidarietà e dell’impegno per la comunità.

Fino al 25 giugno 2025 alle ore 17:00, i cittadini italiani, nati prima del 5 dicembre 2011, potranno presentare la loro candidatura tramite l’App Coca-Cola, disponibile su Google Play e Apple Store. La selezione avverrà nel rispetto dei principi di parità, inclusione e rappresentatività, dando spazio a storie personali che riflettano i valori positivi legati all’Olimpismo.

Coca-Cola, in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, ha lanciato questa iniziativa per celebrare non solo un evento sportivo globale, ma anche il forte legame con le comunità italiane, dove l’azienda è presente da quasi un secolo. Tra i luoghi significativi, anche il Piemonte, con le sue fabbriche di Gaglianico (BI) e Lurisia a Roccaforte Mondovì (CN), che rappresentano realtà produttive all’avanguardia nell’uso di tecnologie sostenibili e innovative.

Nel corso di questo viaggio, un totale di 10.001 Tedofori attraverseranno l’Italia, con un messaggio di unità, ispirazione e speranza, culminando nell’accensione del braciere olimpico che segnerà l’apertura ufficiale dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Per candidarsi, basta scaricare l’App Coca-Cola, seguire le istruzioni e inviare la propria candidatura entro il termine del 25 giugno 2025.

