Imprenditore torinese cucina crack in friggitrice durante il sequestro: il video-choc da New York

TORINO – Michael Carturan è il 28enne di Rivoli sequestrato e torturato per 17 giorni in un lussuoso appartamento di Soho, a New York. Un video ottenuto in esclusiva dalla testata statunitense TMZ e ritenuto autentico dagli investigatori americani e italiani, mostra il giovane mentre cucina crack in una friggitrice elettrica, circondato da almeno tre uomini che lo riprendono.

La clip risalirebbe all’11 maggio, quinto giorno del suo sequestro, e rivelerebbe una scena tanto surreale quanto agghiacciante: Carturan, legato a una sedia a rotelle ma con le mani libere, sorride e interagisce con i presenti. Una voce nel video esclama: “Sei su una sedia a rotelle a cucinare crack”, seguita da un’altra che commenta: “Questo crack farà schifo”, tra le risate generali, incluso lo stesso Carturan. Un uomo, consapevole dell’uso che il video potrebbe avere, avverte: “Non riprendermi nel video del crack, fratello!”

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il filmato avrebbe avuto un chiaro intento ricattatorio: minacciare la diffusione del video tra i contatti della vittima per estorcergli le password del suo portafogli di bitcoin. Un tentativo, spiegano le autorità, di umiliazione e pressione psicologica.

Tuttavia, gli investigatori non credono che Carturan stesse collaborando volontariamente. Al contrario, ritengono plausibile che il giovane stesse solo cercando di assecondare i suoi aguzzini per evitare ulteriori violenze, cercando di prendere tempo nella speranza di un’occasione per salvarsi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese