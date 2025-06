Khaby Lame, voci su un presunto arresto a Las Vegas: sarebbe in custodia dell’ICE

LAS VEGAS – Secondo quanto diffuso da Bo Loudon, influencer di orientamento conservatore e noto per la sua amicizia con Barron Trump, figlio del presidente americano, l’influencer Khaby Lame sarebbe stato arrestato a Las Vegas e attualmente si troverebbe sotto custodia dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione.

Loudon, che ha definito Lame un “alieno illegale” e “star della sinistra su TikTok”, sostiene che il celebre tiktoker di Chivasso sia attualmente detenuto presso l’Henderson Detention Center, in attesa di provvedimenti da parte delle autorità federali.

Nato nel 2000 in Senegal, Lame è cresciuto in Italia, dove si era trasferito da bambino. La sua popolarità è esplosa durante la pandemia grazie ai suoi video umoristici senza parole su TikTok, che gli hanno fatto guadagnare milioni di follower in tutto il mondo. Nel 2022, aveva ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana, conferitagli dal Comune di Chivasso.

Nonostante il post social, al momento non sono arrivate conferme ufficiali sull’accaduto da parte delle autorità statunitensi o dallo stesso Lame.

