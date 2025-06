A processo comandante dei carabinieri di Torino e Asti, Bernardino Vagnoni, per concussione: rischia 6 anni di carcere

TORINO – L’accusa del pm Giovanni Caspani della Procura di Torino è di concussione con richiesta di 6 anni di carcere per il colonnello Bernardino Vagnoni, già comandante dei carabinieri a Torino e Asti (ora in congedo).

Le denuncia è partita da due imprenditori, un titolare di una ditta di escavazioni e un idraulico, che chiedono rispettivamente 38 mila euro e 28 mila euro per il lavoro svolto tra cui quelli per una piscina alla sua villa sulla collina di Revigliasco. Sul totale di 66 mila euro il colonnello Vagnoni ha pagato una parte delle fatture, rifiutandosi di estinguere il debito restante di 34 mila euro, asserendo, secondo i denuncianti, che essendo comandante dei carabinieri poteva far passare loro dei guai con il fisco.

Un secondo capo di imputazione di tentata concussione è andato in prescrizione perché gli episodi risalgono al 2010-2011.

L’avvocato difensore, Pierpaolo Rivello, ha replicato sostenendo che le accuse sono infondate.

