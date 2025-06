Stellantis farà il “Trofeo Agnelli” a Torino: i dipendenti (quelli non licenziati) si sfideranno in 7 sport

TORINO – La gara di sport dei dipendenti di Stellantis, chiamata “Trofeo Agnelli”, quest’anno si farà a Torino. Lo ha annunciato la multinazionale dell’auto (che nel frattempo sta per licenziare più di 600 lavoratori) in un comunicato, in cui ha specificato anche le discipline in gara: Atletica leggera (60m, salto in alto, salto in lungo, getto del peso, 1500m, 5000m), Calcio a 5, Tennis, Basket 3 vs 3, Sand Volley, Padel (nell’ambito WePadel – CEDAS), Ciclismo (WeBike – CEDAS), Corsa (WeRun – CEDAS).

Le competizioni si svolgeranno principalmente nelle sedi Sisport di Torino e Settimo Torinese, cioè le storiche sedi del trofeo organizzato per la prima volta nel 1928 dall’ex Fiat. É stato rinnovato anche il logo della competizione.

