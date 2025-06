“Catch Them All!”: il mondo Pokémon arriva al Parco Le Fornaci per due weekend di festa

BEINASCO – Il Parco Commerciale Le Fornaci si trasforma in una vera e propria Poké-destinazione con l’evento “Catch Them All!”, in programma nei weekend del 14–15 e 21–22 giugno, dalle 11:00 alle 18:00, con ingresso gratuito. Una grande occasione per immergersi nell’universo Pokémon tra gioco, passione e divertimento, in un appuntamento pensato per tutte le età.

Organizzato da Pokémon Millennium – la più grande community italiana dedicata al mondo Pokémon – in collaborazione con ProGaming, l’evento porterà a Beinasco attività interattive, tornei, cosplay, laboratori creativi e stand tematici. I visitatori potranno sfidarsi nei mini-tornei del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, far valutare le proprie carte, partecipare a scambi di manga e fumetti, farsi truccare o scattare foto con cosplayer professionisti. Uno spazio speciale sarà inoltre curato da MediaWorld, con proposte su tecnologia e gaming.

L’iniziativa punta a coinvolgere non solo i fan storici della saga, ma anche bambini e famiglie, con attività pensate per i più piccoli, come truccabimbi, giochi creativi e costruzioni a tema Pokémon. Un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo dei mostriciattoli tascabili, in uno spazio pensato per il gioco e la condivisione.

Il secondo weekend coincide anche con una data simbolica per il centro commerciale: il compleanno de Le Fornaci, che sarà festeggiato venerdì 20 giugno alle 16:30 con il tradizionale taglio della maxi-torta in galleria, aperto a tutti i visitatori.

Per il programma dettagliato e aggiornamenti, è possibile consultare la pagina ufficiale dell'evento sul sito del centro

