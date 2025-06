MONCALIERI – Uno scontro tra più vetture ha coinvolto sei mezzi questa mattina sulla soprelevata di Moncalieri, in uscita su Torino. Una delle auto coinvolte si è ribaltata. Sei persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, quattro di loro in codice giallo.

Lo scontro multiplo si è verificato intorno alle 11 ma a causa della quantità di vetture coinvolte è stato necessario chiudere a lungo l’intera carreggiata. Uscita obbligatoria a San Paolo. Inevitabili le riperecussioni sul traffico all’ingresso di Torino e nella zona di Moncalieri coivolta.

