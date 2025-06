Ivrea, cocaina e arsenale in casa: 58enne arrestato dalla Guardia di Finanza

IVREA – Un controllo stradale di routine si è trasformato in un’operazione ben più ampia per la Guardia di Finanza di Torino. Un 58enne, residente ad Agliè, è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari dopo che i militari hanno scoperto, prima nella sua auto e poi nella sua abitazione, droga, contanti e un vero e proprio arsenale di armi.

Tutto è iniziato a Ivrea, quando l’uomo è stato fermato a bordo della sua auto per un controllo. All’interno del veicolo i finanzieri hanno rinvenuto undici grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e 675 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La situazione ha spinto gli agenti a procedere con una perquisizione domiciliare nella sua abitazione ad Agliè, dove è emerso un quadro ancora più preoccupante.

L’arsenale in casa

In casa il 58enne deteneva un bilancino di precisione, ulteriore denaro contante (circa 1.000 euro) e un considerevole numero di armi, in gran parte ad aria compressa. Nel dettaglio: 17 pistole e 9 fucili, 105 proiettili calibro 6, un machete, tre coltelli con lama superiore ai 20 cm, tre balestre professionali con dardi in ferro a punta affilata e persino un grimaldello in percussione. Tra i fucili sequestrati, uno era in grado di sparare proiettili con una potenza di 7,5 joule, il limite massimo consentito dalla normativa per la libera detenzione.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L’arresto è stato convalidato dalla Procura di Ivrea, che ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle armi e accertare eventuali collegamenti con attività illecite sul territorio.

