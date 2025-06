L’area giochi davanti all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino intitolata a Maria Teresa Lavazza

TORINO – Si intitola oggi a Maria Teresa Lavazza “benefattrice per il benessere dei bambini”, l’area giochi antistante l’Ospedale Infantile Regina Margherita, in piazza Polonia, nel quartiere Nizza Millefonti. L’area giochi è nata da poco grazie ad una collaborazione pubblico-privato e ad una raccolta fondi.

Alla cerimonia sono presenti Maria Grazia Grippo presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Miano presidente della Circoscrizione 8, Edoardo Casolari presidente Federvolontari, Franca Fagioli dirigente dell’Ospedale infantile Regina Margherita, Giuseppe Lavazza presidente della Fondazione “Maria Teresa Lavazza”, Stefano Lo Russo sindaco di Torino.

Chi era Maria Teresa Lavazza

Maria Teresa Lavazza (Torino 1937 – 2020), moglie dell’imprenditore Emilio, è stata una figura di riferimento nel mondo della filantropia e del sociale e ha dedicato una parte importante della sua vita alle attività sociali. Per oltre vent’anni presidente della sezione locale dell’Associazione donatrici italiane sangue e cordone ombelicale (ADISCO), ha contribuito a realizzare, nel tempo, alcuni importanti progetti per l’Ospedale infantile Regina Margherita: la realizzazione del Day hospital di Oncoematologia pediatrica nel 2013; il nuovo reparto “L’Isola di Margherita”, dedicato alle cure palliative e al sostegno dei bambini affetti da malattie rare e incurabili nel 2016; il nuovo Pronto Soccorso nel 2018, il rinnovo del reparto di degenza di Oncoematologia Pediatrica nel 2019. La sua azione filantropica si è distinta per la visione innovativa che, oltre a sostenere la ricerca scientifica, ha promosso un decisivo ripensamento dei luoghi di cura per l’infanzia. Con l’obiettivo di garantire ai piccoli pazienti un processo di cura articolato fra terapia medica e supporto psicologico, cercando sempre di tutelarne la qualità della vita e quella delle loro famiglie.

