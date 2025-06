Sgomberati 5 alloggi nelle case Atc di Barriera di Milano a Torino

TORINO – E’ in corso dalle prime ore dell’alba un nuovo sgombero delle case Atc di via Desana 19, in Barriera di Milano a Torino. Si tratta di alloggi occupati abusivamente da tempo e dei quali Atc vuole riprendere possesso per destinarle a chi ne ha diritto.

Sono 5 gli alloggi occupati abusivamente recuperati, e di un sesto è stato concordato il rilascio nei prossimi giorni. Lo sgombero è stato possibile grazie a un’operazione congiunta, nell’ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla Prefettura, di Polizia di Stato, Polizia Locale di Torino, Servizi sociali e Agenzia Territoriale per la Casa, che ha subito provveduto a mettere in sicurezza gli appartamenti.

Nello stabile, che ospita complessivamente 87 unità immobiliari, un altro alloggio occupato senza titolo era stato recuperato nei mesi scorsi. Con l’operazione di oggi nel complesso non sono più presenti occupazioni abusive.

“Con l’intervento di oggi – dichiara Maurizio Pedrini, Presidente di Atc del Piemonte Centrale, presente insieme all’assessore alla Casa Maurizio Marrone alle operazioni di sgombero – riportiamo la legalità in un complesso in cui i residenti ci chiedono, giustamente, di sentirsi sicuri. Ringrazio il Prefetto per la sensibilità e l’attenzione ancora una volta dimostrate al contrasto alle occupazioni abusive; le forze dell’ordine e la polizia locale per aver reso possibile il recupero di oggi e il personale dell’Agenzia che sta provvedendo a mettere in sicurezza gli alloggi recuperati. Il nostro obiettivo resta quello di riportare la legge dello Stato in tutti i quartieri di edilizia sociale in cui ci siano occupazioni da parte di soggetti senza titolo”.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni dall’inizio dell’anno sono circa 50 gli alloggi di edilizia sociale recuperati sul territorio della Città Metropolitana di Torino, di cui 45 solo a Torino città.

