Shell Eco-marathon 2024: il Politecnico di Torino tra i protagonisti della sfida mondiale per la mobilità sostenibile

TORINO – Quarant’anni di innovazione e sfide all’efficienza energetica: la Shell Eco-marathon celebra un traguardo importante confermandosi una delle competizioni internazionali più significative dedicate alla mobilità sostenibile. Dal 10 al 15 giugno il circuito Silesia Ring in Polonia ospita l’edizione 2025 della gara regionale europea-africana, con la partecipazione di 133 squadre provenienti da 25 paesi.

Tra i protagonisti anche l’Italia, rappresentata da diversi team tra cui spicca l’H2politO del Politecnico di Torino, realtà consolidata e all’avanguardia nel campo della progettazione di veicoli a basso consumo energetico. Attivo da 18 anni e composto da oltre 100 studenti delle diverse facoltà di ingegneria, il gruppo partecipa alla competizione con due veicoli: IDRAzephyrus, un prototipo ultraleggero con monoscocca in fibra di carbonio, e JUNO, un Urban Concept a guida autonoma dotato di elettronica avanzata e motore termico ottimizzato.

La Shell Eco-marathon si articola in due categorie principali: Prototype, in cui i team si sfidano nella realizzazione di veicoli futuristici pensati per massimizzare l’efficienza energetica; e Urban Concept, che propone modelli più simili ai veicoli urbani, leggeri ma pensati per scenari realistici. I mezzi possono essere alimentati da tre diverse tecnologie: batterie elettriche, celle a combustibile a idrogeno o motori a combustione interna.

Il regolamento impone ai veicoli di completare un tracciato prestabilito nel tempo limite, cercando di consumare la minore quantità possibile di energia. L’obiettivo? Superare i record delle edizioni precedenti, come quello del 2010 per i prototipi a combustione interna: ben 3.771 km percorsi con un solo litro di carburante, l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno da Bologna a Zurigo.

“La Shell Eco-marathon rappresenta un’importante opportunità formativa per i nostri studenti, che mettono in pratica le competenze acquisite durante il percorso universitario, lavorando in team su progetti reali e altamente tecnologici” ha commentato la prof.ssa Massimiliana Carello, Faculty Advisor del Team H2politO, impegnata anche nel “Technical Team” ufficiale della competizione.

Ma non si tratta solo di una gara. La Shell Eco-marathon è anche una piattaforma internazionale di scambio, innovazione e dialogo sulla sostenibilità. “Da quarant’anni stimoliamo le nuove generazioni a immaginare la mobilità del futuro” ha dichiarato Valeria Contino, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione Shell Italia. “Vedere così tanti giovani talenti italiani mettersi in gioco in un contesto globale è motivo di orgoglio e di speranza per un domani più sostenibile.”

Oltre al Politecnico di Torino, anche altri istituti italiani sono in gara: il team ZeroC dell’ITIS Da Vinci di Carpi nella categoria Prototype e il team Green Mecc del Politecnico di Milano nella categoria Urban Concept.

Con un mix di passione, ingegno e concretezza, gli studenti italiani si preparano a lasciare il segno in una delle sfide più stimolanti del panorama internazionale della mobilità sostenibile.

La Shell Eco-Marathon

La Shell Eco-marathon è la più importante competizione per l’innovazione nella mobilità e si svolge ogni anno in Europa, America e Asia e coinvolge studenti e studentesse delle materie STEM provenienti dai tre continenti, con l’obiettivo di fornire agli studenti un’esperienza formativa, in cui abbiano la possibilità di portare sul campo il bagaglio di conoscenze e le nozioni acquisite durante i loro percorsi di studi, occupandosi della fase di progettazione, realizzazione fino al portare in pista un veicolo in una competizione dal carattere internazionale, con l’opportunità di confrontarsi con loro pari provenienti da tutto il mondo. Un progetto che in Italia è rilevante anche in termini di rappresentanza femminile: negli ultimi anni, infatti, si è registrata una crescita della partecipazione di studentesse, sempre più numerose sui percorsi formativi STEM.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese