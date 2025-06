Metallo e sostanze tossiche finiscono negli alimenti: richiamati dal commercio utensili Ikea

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, dello spremiaglio IKEA 365+ VÄRDEFULL nero e della spatola IKEA 365+ HJÄLTE a marchio Ikea, commercializzato e prodotto da Ikea in Svezia.

Data di produzione 2445 (AASS); data prod. tra la 2411 e la 2522.

Motivo del richiamo prodotto, nel caso dello spremiaglio, è che a causa di un errore di produzione, durante l’uso alcuni frammenti metallici rischiano di staccarsi ed essere successivamente ingeriti insieme al cibo. I clienti in possesso del prodotto con date di produzione comprese tra la 2411 e la 2522 devono interromperne l’uso e contattare IKEA per ricevere un rimborso completo o la relativa sostituzione. I prodotti interessati possono essere resi presso qualsiasi negozio IKEA e non è richiesta la prova d’acquisto. I prodotti interessati possono essere identificati grazie a una marcatura del logo IKEA sul manico superiore.

Nel caso della spatola, i valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie (AAP) sono state rilevate non conformi. I clienti in possesso del prodotto con data di produzione 2445 (AASS) (che corrisponde ai prodotti acquistati dopo il mese di Novembre 2024), devono interromperne l’uso e contattare IKEA per ricevere un rimborso completo o la relativa sostituzione. I prodotti interessati possono essere resi presso qualsiasi negozio IKEA e non è richiesta la prova d’acquisto.

