Torino, trovato cadavere in un appartamento: si tratta di un uomo morto da alcuni giorni

TORINO – Sarebbe morto per cause naturali l’uomo di 64 anni il cui cadavere è stato rinvenuto in casa, un appartamento in via Nallino a Torino.

La scoperta del corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione, è avvenuta ieri sera quando i vicini hanno dato l’allarme perché sentivano un cattivo odore diventato ormai terribile. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, oltre ai sanitari e al medico legale che ha stabilito che il 64enne fosse morto ormai da alcuni giorni. Nessuno si era accorto della sua morte.

