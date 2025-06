Estate e animali domestici: dalla Regione Piemonte i consigli per vacanze sicure e senza abbandoni

TORINO – Con l’arrivo dell’estate, si registrano ancora troppi casi di abbandono di animali domestici. Alla base del fenomeno ci sono spesso una scarsa pianificazione delle vacanze, problemi economici o logistici, e la mancanza di informazione sulle alternative possibili. Per questo la Regione Piemonte ha diffuso una serie di raccomandazioni pratiche per aiutare i proprietari a gestire al meglio i propri animali nei mesi estivi e durante i viaggi, sia in Italia che all’estero.

L’abbandono ha conseguenze gravi: non solo sul benessere fisico e psicologico dell’animale, ma anche sulla sicurezza stradale, con il rischio di incidenti. Senza contare le implicazioni legali: la sanzione prevista può arrivare fino a 10.000 euro.

Tra le soluzioni proposte: l’utilizzo di pensioni per animali, servizi di pet sitting, oppure la scelta di strutture ricettive pet friendly. In ogni caso, è fondamentale che l’animale sia in salute, in regola con le vaccinazioni, dotato di targhetta identificativa e, se si viaggia all’estero, anche del passaporto veterinario rilasciato dall’ASL.

Per chi si muove in auto, la Regione consiglia l’uso di una rete divisoria o della cintura di sicurezza per animali, soste frequenti e – soprattutto – di non lasciare mai l’animale da solo in auto, anche solo per pochi minuti, a causa delle temperature che possono diventare letali. Se si viaggia in aereo è necessario il trasportino omologato e la prenotazione anticipata; in treno è richiesto guinzaglio o trasportino, a seconda della taglia, ed è importante verificare le regole della compagnia.

Infine, viene ricordato di garantire sempre acqua fresca, ombra e un ambiente ventilato, evitando la tosatura, che può esporre l’animale a scottature.

