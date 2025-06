Trino Vercellese, orrore in strada: sei gattini lanciati da un’auto in corsa, tutti morti

TRINO VERCELLESE (VC) – Un episodio di brutale crudeltà ha scosso la comunità di Trino: sei gattini sono stati lanciati da un’auto in corsa lungo via Ortigara, nei pressi della sede della Pubblica assistenza trinese. Nessuno dei cuccioli è sopravvissuto.

A denunciare l’accaduto è l’associazione animalista A-mici onlus, impegnata da anni nella tutela dei gatti randagi del territorio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze hanno permesso di ricostruire l’agghiacciante dinamica: i piccoli animali sono stati gettati uno dopo l’altro da un veicolo in corsa.

«Un gesto di gratuita crudeltà, che lascia senza parole», scrivono i volontari in una nota diffusa sui social. L’associazione ha presentato una denuncia formale alle forze dell’ordine e ha lanciato un appello a chiunque abbia visto qualcosa: «Anche il più piccolo dettaglio può essere utile per identificare il responsabile e ottenere giustizia per queste vite innocenti».