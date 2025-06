Meteo Piemonte: rimane allerta gialla per temporali e rossa per il calore, 37 gradi ad Alessandria, 36 a Torino e Vercelli

TORINO – Sono confermate le condizioni meteo piuttosto estreme sul Piemonte per la giornata di oggi. Da domenica 15 la situazione comincerà invece lentamente a migliorare. Arpa conferma per oggi rovesci e temporali deboli sparsi nelle vallate alpine con fenomeni più probabili e con picchi moderati sul Piemonte nordoccidentale, dove non si esclude la possibilità di locali nubifragi e grandine. Domani pomeriggio instabilità più marcata, con fenomeni più diffusi sui settori a nord del Po. Lunedì condizioni stabili.

Allerta gialla per temporali

Rimane quindi confermata per oggi allerta gialla per le precipitazioni tra vercellese, biellese, novarese e canavese. Per domenica invece la regione torna tutta in zona verde.

Allerta rossa per le ondate di calore

Più difficile la situazione legata al calore. Siamo infatti in allerta rossa per tutta la regione oggi, con punte di 37 gradi ad Alessandria e 36 a Torino e Vercelli. Domani si dovrebbe respirare un po’ di più solo a Biella, NOvara e Verbania (che scendono a bollino arancione) e Cuneo (che cala a bollino giallo). Resta allerta rossa per Torino, Asti, Alessandria e Vercelli.

