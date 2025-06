Escursionista francese bloccato in alta Valle Gesso, salvato nella notte dal soccorso alpino

CUNEO – In alta Valle Gesso, in provincia di Cuneo, un escursionista francese è stato recuperato dal soccorso alpino dopo essere rimasto bloccato a causa di un violento temporale.

L’uomo si trovava in un tratto particolarmente impervio e innevato, tra il Lago Bianco dell’Agnello e il colle dell’Agnello, quando le condizioni meteorologiche sono improvvisamente peggiorate, impedendogli di proseguire. A dare l’allarme sono stati i suoi compagni di escursione, rientrati al rifugio Pagarì.

Il primo tentativo di recupero non è andato a buon fine a causa della difficoltà del terreno e delle condizioni meteo. Solo in un secondo intervento, grazie all’impiego di un elicottero dotato di verricello, l’escursionista è stato raggiunto e tratto in salvo.

All’arrivo dei soccorritori presentava una lieve ipotermia, ma è stato prontamente assistito e non risulta in pericolo di vita.

