Torino, al via il countdown per Pinkroad: l’app che unisce le donne per tornare a casa in sicurezza

TORINO – Affrontare il ritorno a casa da sole, soprattutto di notte, è una delle esperienze che più genera ansia e insicurezza in molte donne. Da questa consapevolezza è nata Pinkroad, un progetto tutto torinese ideato nel 2022 da Giulia Sorriento, laureata in Scienze strategiche, e oggi pronto a trasformarsi in una piattaforma digitale operativa dal 18 giugno 2025.

Pinkroad è molto più di un’app: è una community geolocalizzata al femminile, in cui le utenti possono mettersi in contatto tra loro tramite una mappa e una chat integrata, per decidere se percorrere insieme un tragitto a piedi o condividere un taxi. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: ridurre il senso di isolamento e favorire la nascita di una rete di solidarietà spontanea e sicura, tra donne che altrimenti sceglierebbero di non uscire o tornare da sole.

Per garantire la sicurezza delle partecipanti, ogni iscrizione sarà verificata tramite SPID, sotto la supervisione di Simone Testagrossa, responsabile del sistema di autenticazione e della valutazione finale delle esperienze condivise. Al termine di ogni tragitto, infatti, l’app prevede una fase di feedback, utile a mantenere alta l’affidabilità e a monitorare eventuali criticità.

Ma Pinkroad non si ferma al supporto logistico: all’interno della piattaforma sarà disponibile anche una sezione chiamata “Lavagna Bianca”, uno spazio anonimo dove le utenti potranno condividere esperienze, paure e strategie di autodifesa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese