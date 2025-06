Allarme al supermercato Lidl di corso Casale ad Asti: evacuazione per problemi respiratori di clienti e dipendenti

ASTI – Il supermercato Lidl di corso casale ad Asti è stato evacuato oggi pomeriggio dopo che numerosi clienti e dipendenti hanno accusato improvvisi problemi respiratori. L’allarme è scattato intorno alle 17, mobilitando sul posto un vasto dispiegamento di forze dell’ordine e soccorso.

I vigili del fuoco hanno attivato anche il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), specializzato in interventi contro possibili contaminazioni ambientali. Gli esperti stanno effettuando una serie di analisi per identificare eventuali sostanze pericolose presenti nell’aria all’interno del punto vendita, che potrebbero aver causato i malori.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia alcune persone, tutte in via precauzionale, per le difficoltà respiratorie e altri sintomi manifestati.

Le forze dell’ordine, con la polizia di Asti presente sul posto, hanno delimitato l’area, impedendo l’accesso al supermercato, che rimarrà chiuso fino a quando non si potrà garantire la totale sicurezza.

