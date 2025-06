A Torino apre Smashers, il locale interamente dedicato allo smash burger

TORINO – Ha aperto i battenti a Torino, in via Maria Vittoria 37/D, “Smashers”, un locale interamente incentrato sulla tecnica dello smash burger, che consiste nella cottura della carne schiacciata sulla piastra rovente per ottenere una croccantezza superficiale e una consistenza interna più succosa. Il format nasce da un’idea di quattro soci – Marco Radovic, Davide Axerio, Carmelo Cito e Andrea Vendola – con l’intenzione di far crescere una community attorno a questo tipo di hamburger.

Il locale torinese rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio: sono già previste nuove aperture a Milano entro il 2025, seguite da Genova, Firenze e Verona nel 2026. Al progetto partecipano anche due famiglie imprenditoriali, i Boffa e gli Oglino, coinvolte nel sostegno e nello sviluppo dell’iniziativa.

Dal punto di vista architettonico, lo spazio è stato progettato dallo studio Boffa Petrone & Partners, già noto a Torino per alcune collaborazioni con il Gruppo Building. L’ambiente si distingue per un’estetica che unisce elementi industriali e minimalisti a richiami visivi contemporanei, ispirati alla cultura pop e digitale.

Il menù propone una scelta ridotta e mirata: quattro tipi di smash burger (classic, cheeseburger, fried onion e chicken), disponibili anche in versione doppia, accompagnati da contorni come patatine, nuggets, milkshake e bibite. Tra gli elementi distintivi, l’utilizzo di carne di Fassona piemontese e di un panino artigianale a base di patate, prodotto da un forno del Pinerolese con farine locali.

Il locale è aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, con orario 12:00–15:00 e 19:00–23:00.

