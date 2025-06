Torino, rapina una anziana trascinandola per alcuni metri con il monopattino: condannato a 4 anni

TORINO – Condannato a quattro anni di reclusione e 900 euro di multa il 45enne che si è reso responsabile di una rapina violenta commessa nei confronti di una anziana di 88 anni.

La rapina

È avvenuto tutto in via Casalis. Una anziana in auto viene affiancata da un uomo in monopattino che le intima di fermarsi accusandola di averlo urtato, ma così non è. Quando la donna parcheggia pensando di averlo ormai lasciato alle spalle, lui non perde tempo e la aggredisce cercando di strapparle la borsa.

La pensionata però tenta di resistere. Sono proprio le immagini di alcune videocamere a cogliere la scena: l’uomo e la donna cominciano una colluttazione, finché lei non viene sbattuta a terra e lui, salito sul monopattino, tenta di guadagnare la fuga con la borsa della vittima in mano. La ruota posteriore del mezzo però aggancia l’anziana che viene trascinata per qualche metro finché non riesce a liberarsi.

A quel punto le forti urla della donna, a terra ferita, richiamano le attenzioni di una impiegata e di un negoziante, che si sono messi a inseguire il ladro, riuscendo anche a fermarlo fino all’arrivo della polizia che lo ha tratto in arresto. Si tratta di un uomo, un mendicante, conosciuto in zona che si è scoperto essere una rapinatore recidivo: poche settimane prima aveva commesso un altro colpo simile ad Alpignano.

L’88enne ha riportato la frattura dell’omero ed è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria di Torino; per lei una prognosi di oltre 30 giorni.

