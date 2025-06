Aperta una sola corsia sulla superstrada Torino-Caselle, dopo l’incidente con 4 feriti di stamattina

TORINO – É attualmente aperta una sola corsia sulla superstrada Torino-Caselle all’altezza dell’uscita per Borgaro, in direzione Torino, dopo che stamattina intorno alle 11 c’è stato uno scontro tra tre auto. Due vetture si sono ribaltate sulla strada, provocando in tutto 4 feriti.

