E’ morto il Consigliere di cricoscrizione 4 di Torino Federico Varacalli, era malato da mesi

TORINO – Federico Varacalli, Consigliere di Circoscrizione 4 a Torino è morto questa notte. Aveva 50 anni. Da mesi aveva scomperto di avere un tumore che non è stato possibile curare. Varacalli era al secondo mandato in Circoscrizione, sempre nelle file del Movimento 5 Stelle.

E proprio dalle file del suo partito arrivano i ricordi e le testimonianze più toccanti.

“Federico – ha scritto Chiara Appendino, sindaca di Torino durante il primo mandato di Varacalli – era un consigliere di Circoscrizione impegnato per il suo territorio ma soprattutto parte integrante della comunità del MoVimento 5 Stelle Torino e a tanti mancherà la sua amicizia”.

“Con il tuo sorriso gentile e quell’ironia che non ti ha mai lasciato, – ha scritto invece Valentina Sganga – hai saputo farti voler bene da tutti. Da consigliere di circoscrizione ti sei speso con passione per la tua comunità, sempre presente, attento, generoso. E lo eri anche lontano da Torino, ogni estate, quando ci ritrovavamo in Calabria per la festa dei fuochi di Bianco — un appuntamento a cui non mancavi mai, con la tua famiglia e il tuo entusiasmo contagioso”.

“Era sempre disponibile – dice ancora il consigliere regionale del M5S Alberto Unia – con tutti e molto aperto al dialogo: ci mancherà molto”. Ad unirsi a lui il M5S Piemonte e Città di Torino: “Federico è stato un punto di riferimento appassionato e competente per il nostro territorio, sempre attento ai bisogni dei cittadini. La sua dedizione, il suo impegno civico e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi”.

