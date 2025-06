Spacciava droga vicino a un asilo di Torino: arrestato un uomo di 34 anni

TORINO – Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciandolo, inoltre, per false dichiarazioni sull’identità personale e per violazione della legge sull’immigrazione.

I fatti

Grazie ad una segnalazione giunta sull’applicazione YOUPOL, gli agenti di polizia del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia si sono recati in via Cesare Balbo per una possibile attività di spaccio in atto nelle vicinanze di un asilo nido.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato e fermato un uomo che, alla vista della Volante, ha cercato subito di allontanarsi.

Il 34enne però è stato fermato. Gli operatori hanno rivenuto nella tasca del giubbotto dell’uomo un apri scatole e un coltello da cucina; in un’altra tasca, sono stati trovati hashish e marijuana già pronti allo smercio. L’uomo era anche in possesso di 100 € in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Durante ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo aveva dichiarato false generalità in fase di identificazione; lo stesso era inoltre inottemperante ad un’espulsione dal territorio nazionale. Pertanto, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

L’arresto per la detenzione della sostanza stupefacente è stato successivamente convalidato.

