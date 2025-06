Centauro e conducente di una auto si scontrano a Savigliano: muore il 31enne Giovanni Marro

SAVIGLIANO – Era un agente della polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione di Saluzzo, Giovanni Marro, il motociclista di 31 anni originario di Cervinara (Avellino) che ha perso la vita scontrandosi con il conducente di una automobile.

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Alba, nell’area artigianale della città, nei pressi dell’incrocio tra via Cordoni e via Artigianato. Secondo quanto si è appreso, Marro viaggiava in sella a una moto Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con il conducente di una Jeep Compass.

Sul posto è subito giunto il personale sanitario del 118, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Savigliano che indagano su quanto accaduto.

